Объем выданных средств по программе сельской ипотеки в Чувашии превысил 170 млн рублей

ТАСС, 20 мая. Жители Чувашии получили более 170 млн рублей по программе сельской ипотеки. Об этом сообщил врио главы республики Олег Николаев на пресс-конференции, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи.

"Было выдано сельской ипотеки на общую сумму более чем 170 млн рублей. Заявки, которые пришли в Россельхозбанк, оцениваются примерно в 700 млн рублей", - сказал он.

Николаев добавил, что в последнее время появились заявки на строительство новых домов. "Сельская ипотека выдается людям для приобретения или строительства дома или квартиры в сельской местности или на малых городских территориях под 3%, не более 3 млн рублей", - пояснил он.

Правительство Чувашской Республики и Россельхозбанк провели совместную работу по нескольким направлениям, в том числе были проработаны проекты домов совместно со строительными организациями, которые были бы интересны и возможны для строительства на сельской территории. "Человек, приходя за ипотекой, сразу же видит, какие дома можно реализовать, там есть разные проекты, разной величины. С другой стороны, мы таким образом поддерживаем нашего чувашского строителя", - уточнил Николаев.

По словам врио главы республики, власти решили поддержать дополнительно несколько категорий людей, которые выбирают для себя место жительство на сельских территориях и работу на сельхозпредприятиях. Для них произошло дальнейшее снижение ставки. "Это прежде всего многодетные семьи с тремя и более детьми - 0,1%, работники АПК и ветеринары, которые на сегодняшний день работают и живут на сельской территории - 0,5%, работники социальной сферы, которые проживают и работают на сельской территории - 1%, работники АПК и ветеринары, которые жили до этого в городе, но решили переехать на сельскую территорию и там продолжить работу - 1,5%, работники социальной сферы, которые также решили переехать на сельскую территорию - 2%", - отметил Николаев.

По словам врио главы республики, разницу между тремя процентами и сниженной ставкой компенсирует бюджет Чувашской Республики. "Это позволяет стимулировать людей выбирать проживание и работу на сельской территории", - считает Николаев.

О программе

Врио главы Чувашии выступил с инициативой закрепить на законодательном уровне возможности снижения процентной ставки по кредиту для отдельных значимых категорий граждан. В их числе работники сельхозпредприятий, социальной сферы, многодетные семьи, проживающие в сельской местности. В начале мая первую в республике сельскую ипотеку под 0,5% получила сотрудница сельскохозяйственного производственного кооператива "Коминтерн" Елена Галич. На средства кредита супруги с двумя детьми приобретают дом с землей в селе Красные Четаи.