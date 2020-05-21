Кабмин обсудит распределение средств на реализацию ряда мер поддержки граждан и экономики

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект об исполнении федерального бюджета за 2019 год и распределит субсидии на реализацию ряда мер поддержки граждан и экономики в условиях пандемии. Как сообщила пресс-служба кабмина, всего в повестку включены 12 вопросов.

Это будет первое заседание правительства с момента выздоровления премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Предыдущие два таких мероприятия, состоявшиеся 7 и 14 мая, прошли под председательством первого зампреда кабмина Андрея Белоусова, на которого было возложено исполнение обязанностей главы правительства на период болезни премьера.

Как указано в материалах к нынешнему заседанию, среди вопросов повестки - проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2019 год". Кроме того, правительство обсудит законопроекты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов за прошлый год. Так, согласно материалам кабмина, фактическое исполнение бюджета Пенсионного фонда РФ за 2019 год по доходам составило 8,781 трлн рублей, по расходам - более 8,627 трлн, исполнение бюджета Фонда социального страхования - 770,6 млрд и 738,1 млрд рублей соответственно, бюджета Фонда обязательного медицинского страхования - почти 2,124 трлн и более 2,186 трлн рублей соответственно.

Борьба с последствиями пандемии

Большинство вопросов повестки заседания связано с выделением федеральных субсидий, дотаций и трансфертов в связи с пандемией коронавируса. В частности, из резервного фонда кабмина планируется выделить ассигнования на поддержку устойчивости региональных бюджетов в условиях снижения поступления доходов, а также на увеличение финансирования в 2020 году нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Также правительство рассмотрит вопрос о выделении средств на инициированную президентом РФ Владимиром Путиным единовременную выплату по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет и на ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей в течение трех месяцев семьям, у которых первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017 по 1 января 2020 года.

В повестку включены также вопросы о трансферте Фонду социального страхования на осуществление единовременных страховых выплат медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом, и о распределении средств на ежемесячные президентские надбавки медикам. Как отмечается в материалах кабмина, ранее правительство выделило на эти стимулирующие выплаты более 41,7 млрд рублей, из которых в два этапа были распределены между регионами сначала около 10 млрд, затем еще более 9,2 млрд рублей.

"Проектом распоряжения предлагается распределить оставшийся нераспределенный резерв", - говорится в пресс-релизе кабмина.

Еще один вопрос касается выделения из резервного фонда правительства средств Минпромторгу на поддержку спроса на продукцию автомобильной отрасли.

Также правительство рассмотрит проект распоряжения о выделении субсидии Мурманской области на строительство быстровозводимого полевого госпиталя МЧС в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области, где на территории вахтового жилого города был выявлен очаг коронавируса.

"Модульная конструкция госпиталя позволяет соблюдать все требования к устройству и режиму работы инфекционного стационара, обеспечить поточно-пропускную систему приема заболевших, а также их размещение в количестве до 700 человек. Срок возведения госпиталя составляет две недели", - говорится в материалах к заседанию.

Законопроект в сфере недвижимости

Кроме того, на заседание правительства вынесено обсуждение проекта поправок в законодательство о кадастровом учете и государственной регистрации недвижимости. Документ предлагает, в частности, уточнение полномочий Росреестра, расширение практики подачи документов в электронной форме, запрет перепродажи третьими лицами сведений из Единого государственного реестра недвижимости, сокращение сроков госрегистрации договоров участия в долевом строительстве и совершенствование порядка оформления прав на военное недвижимое имущество.