СП: поручение президента РФ о выкупе пунктов пропуска в Приморье выполнено с нарушениями

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Выкуп у собственников автомобильных пунктов пропуска через госграницу между Приморским краем и Китаем по поручению президента РФ Владимира Путина прошел с нарушениями и не в полном объеме. Об этом сообщается в четверг на сайте Счетной палаты (СП) РФ.

Поручение о выкупе в государственную собственность пограничных пунктов пропуска в Приморье глава государства дал Федеральному агентству по управлению государственным имуществом 1 октября 2019 года.

"Поручение президента выполнено с нарушениями установленного срока - от двух до 22 дней. В итоге в 2019 году выкуплены четыре пункта пропуска из пяти - АПП Пограничный, Полтавка, Краскино и Турий Рог. Расходы на их приобретение составили почти 150 млн рублей или 60% ассигнований, выделенных Росимуществу в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли", - приводятся в сообщении слова аудитора счетной палаты Андрея Батуркина.

Как показала проверка, покупка пятого здания АПП Марково оказалась невозможной из-за судебного запрета, кроме того, собственник не дал согласия на отчуждение объекта. При этом, как отмечают аудиторы, вопрос экономической обоснованности и целесообразности выкупа в государственную собственность этого пункта пропуска требует дополнительной проработки, так как уже есть планы по строительству новых пропускных пунктов рядом с ним. Также отмечается и риск невостребованности остальных выкупленных объектов.

"В рамках федерального проекта "Логистика международной торговли" и ФЦП "Государственная граница" предусмотрено открытие до 2023 года новых пунктов пропуска, расположенных вблизи действующих, но на других участках. При этом выкупленные земли и недвижимость АПП Турий Рог, Пограничный, Марково и Краскино не будут использованы при строительстве. Это, на наш взгляд, создает риски их невостребованности после завершения строительства новых пунктов пропуска", - цитируется в сообщении Батуркин.

В ходе проверки Счетная палата выявила и другие нарушения и недостатки. Так, территориальное управление Росимущества проводило оценку рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимого имущества дважды. В результате стоимость выкупа пунктов Турий Рог и Краскино увеличилась на 6,5 млн рублей, то есть в полтора раза.