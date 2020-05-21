Пандемия обрушила продажи ювелирных украшений в России на 50-70%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пандемия заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, вызвала падение продаж ювелирных украшений в России на 50-70%, производство изделий, как следствие, снизилось на 30-50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Как пояснили в министерстве, основной причиной такого эффекта является смещение потребительского спроса в период пандемии к товарам первой необходимости. Другой фактор - рост стоимости сырья для производства ювелирных изделий, обусловленный возросшим валютным курсом: в связи с этим стоимость готовой продукции увеличивается в среднем на 20%.

"В совокупности эти факторы стали причиной падения продаж ювелирных изделий на 50-70%, а объемы производства изделий, как ответная реакция на падение продаж, сократились на 30-50%. В связи с этой ситуацией Минпромторгом России в Минэкономразвития России было направлено письмо с предложением рассмотреть возможность включения ювелирных предприятий в перечень предприятий, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - сказали в Минпромторге.

При этом, подчеркнули в пресс-службе министерства, падение продаж украшений не окажет серьезного влияния на объемы продаж российских производителей драгоценных металлов за счет структуры их сбыта.

В апреле Минфин России также предложил правительству РФ включить ювелирную отрасль в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавируса. По данным Минфина, спрос на ювелирную продукцию в России на фоне пандемии упал на 90%. Министерство уточняло, что в сфере производства ювелирных изделий занято 5 тыс. организаций (около 50 тыс. работников), а в сфере торговли ювелирной продукцией - более 15 тыс. организаций (около 110 тыс. работников). При этом 95% организаций относятся к сектору микро-, малого и среднего бизнеса.