В СФ предлагают оплачивать вынужденные выходные в режиме ЧС с учетом зарплаты, а не оклада

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова представила на рассмотрение специально созданной рабочей группы по ревизии законодательства РФ с учетом пандемического опыта предложение о расчете оплаты сотрудникам выходных дней в случае введения режима повышенной готовности или иной форс-мажорной ситуации исходя из их заработной платы, а не оклада. Об этом сенатор сообщила ТАСС в четверг.

"Предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ положения о том, что оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится исходя из заработной платы работника", - говорится в тексте предложений сенатора, имеющихся в распоряжении ТАСС.

По словам Рукавишниковой, предложение подготовлено по итогам консультаций с органами власти и экспертным сообществом Ростовской области, которую она представляет в Совете Федерации. Сенатор пояснила, что сейчас, согласно положениям Трудового кодекса, расчет оплаты труда в выходной и нерабочий праздничный день осуществляется из установленного в трудовом договоре должностного оклада или тарифной ставки, что зачастую значительно меньше стоимости обычного рабочего дня, рассчитываемой от заработной платы работника. "Заработная плата - это то, что человек получает на руки. Она складывается из оклада, каких-то надбавок, премий и так далее. В каждой сфере деятельности по-разному. Оклад же всегда меньше зарплаты", - указала Рукавишникова.

Первый зампред комитета по законодательству отметила, что необходимость внесения такого предложения возникла в связи со сложившейся ситуацией, когда в условиях пандемии и объявления рабочих дней выходными многие работодатели стали выплачивать сотрудникам минимальные суммы из расчета только их оклада. "Было бы неплохо на такие случаи предусмотреть, что зарплата выплачивается исходя хотя бы из среднего заработка", - сказала она.