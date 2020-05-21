"Ъ": авиакомпании выступили за отмену рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке в самолетах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса РФ Евгения Дитриха инициировать обсуждение вопроса об отмене рекомендаций Роспотребнадзора по обеспечению социальной дистанции в самолетах. Об этом в четверг сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на копию обращения АЭВТ в Минтранс.

По информации издания, АЭВТ считает уже принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на воздушном транспорте достаточными. В частности, в аэропортах у пассажиров проверяют температуру, в самолетах установлены системы кондиционирования и вентиляции, которые позволяют обновлять воздух каждые три минуты. В письме ассоциации также уточняется, что по причине падения загрузки кресел до 37% стала возможна рассадка пассажиров на безопасном расстоянии.

В обращении АЭВТ также уточняется, что реализация мер, предложенных Роспотребнадзором, приведет к резкому подорожанию авиабилетов, а также к сокращению числа рейсов, в основном местных и региональных авиакомпаний.

В свою очередь в Роспотребнадзоре пояснили "Коммерсанту", что разработанные меры ставят целью сохранение здоровья пассажиров и экипажа воздушного судна. В ведомстве подчеркнули, что для предотвращения передачи коронавируса измерения температуры недостаточно. При этом рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической обстановки.

В Минтрансе и Росавиации ситуацию "Коммерсанту" не прокомментировали.

Ранее Роспотребнадзор представил рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии. Среди предписанных мер - обеспечение социальной дистанции в самолетах. Согласно им, количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест.

При этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих выступил против социального дистанцирования в самолетах, так как необходимую рентабельность рейса обеспечивает загрузка самолета на 72-75%.