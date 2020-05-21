Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 70,98 рубля

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 70,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

В последний раз доллар опускался ниже 71 рубля 10 марта текущего года.

В свою очередь, евро впервые с 6 марта 2020 года опустился ниже 78 рублей и достигал отметки 77,87 рубля, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 10:15 мск, доллар торговался на уровне 70,9 рубля (-0,3%), а курс евро - на 77,8 рубля (-0,3%).

Российский рубль укрепляется вслед за ростом нефтяных котировок. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $36,27 за баррель (+1,5%), а нефть сорта WTI - до $34,12 за баррель (+1,9%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,1% и достигал отметки 2767,97 пункта, индекс РТС рос на 0,1%, до 1226,09 пункта.

По состоянию на 10:21 мск индекс Мосбиржи торговался уже в "зеленой" зоне и прибавил 0,2% - до 2776,1 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,7% и находился на отметке 1234,02 пункта.