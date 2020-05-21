Компания из Бангладеш станет первой в мире продавать непатентованную версию Remdesivir

ТАСС, 21 мая. /ТАСС/. Бангладешская фармацевтическая компания Beximco Pharmaceuticals начнет первой в мире продавать непатентованную версию препарата Remdesivir, изначально разработанного американской корпорацией Gilead Sciences для лечения лихорадки Эбола. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Beximco.

По его словам, компания будет поставлять данный препарат для лечения пациентов с коронавирусом в государственные больницы бесплатно, при этом частные клиники смогут приобрести лекарство по цене около $71 за ампулу. Пациентам в тяжелом состоянии понадобится до шести ампул Remdesivir для восстановления, отметил он. Представитель Beximco также заявил, что компания уже получает заявки на поставку лекарства в другие страны и намерена экспортировать его.

Как указывает агентство, Бангладеш имеет право производить непатентованный вариант медикаментов других компаний в соответствии с положениями Всемирной торговой организации, согласно которым наименее развитые страны освобождаются от необходимости лицензирования продукции.

При этом лицензию Gilead Sciences на производство и экспорт Remdesivir в 127 стран мира уже получили индийские компании Cipla и Mylan NV, а также пакистанская Ferozsons Laboratories.

На текущий момент число зараженных коронавирусом в Бангладеш составляет 26 738 при 386 летальных исходах. Всего в республике вылечились 5 207 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли.