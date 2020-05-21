СК возбудил уголовное дело о причинении Татфондбанку ущерба на сумму более 41 млрд руб.

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк". Об этом в четверг сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В отношении должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 ("Растрата"), ч. 2 ст. 172.1 ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации"), ст. 196 ("Преднамеренное банкротство"), ч. 2 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями") УК РФ. Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства страхования вкладов по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в 2015-2016 годах должностные лица из руководства банка совершили действия, приведшие к ухудшению финансового положения банка. Активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков. "В результате этих действий банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд рублей", - сообщается на сайте СК.

Сейчас в Вахитовском районном суде Казани рассматривается уголовное дело бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. В 2019 году ему предъявили обвинение в совершении шести эпизодов злоупотребления полномочиями, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По данным сайта СК РФ, на завершающем этапе находится расследование дела в отношении пяти экс-сотрудников инвестиционной компании "ТФБ Финанс", похитивших деньги 1 739 граждан на сумму более 2,3 млрд рублей и обративших их в распоряжение Татфондбанка и подконтрольных юридических лиц. Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, его объем составляет 534 тома.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка в 2017 году. Арбитражный суд Татарстана признал Мусина и банк банкротами.