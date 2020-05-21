Фонд микрозаймов на Камчатке докапитализируют почти на 210 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая. /ТАСС/. Краевой Фонд поддержки предпринимательства на Камчатке докапитализируют почти на 210 млн рублей, написал в своем Telegram-канале врио главы края Владимир Солодов.

Президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. Он, в частности, предложил предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, а также снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.

"209,6 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на предоставление льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства. Максимальный размер займа до 5 млн рублей. Размер ставки на период ограничений до 5%", - сообщил врио губернатора края.

В настоящий момент на Камчатке от налога на имущество освобождены отели, гостиницы, хостелы, а также общепит. Кроме того, транспортный налог в 2020 году не будут платить предприятия туристической отрасли. Существенно снижена стоимость патента по списку особо пострадавших видов деятельности для предприятий на патентной системе налогообложения. Также снижаются ставки налога для предприятий по упрощенной системе налогообложения. Отдельно власти Камчатки решили поддержать и туристскую отрасль региона. Среди основных мер поддержки - авансирование социальных туров, возмещение части расходов на коммунальные и арендные платежи и затрат, связанных с переориентацией бизнеса.

С 1 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции, который продлен до 31 мая. На сегодняшний день на Камчатке 554 официально-подтвержденных случаев случай заражения коронавирусом.

Коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли около 3 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.