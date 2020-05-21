Документы для заявки на кредитные каникулы можно отправить через Госуслуги

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк России и Минкомсвязь реализовали решение, которое позволит через портал Госуслуги отправить документы для заявки на кредитные каникулы, также прорабатывается возможность оформления заявки на предоставление кредитных каникул непосредственно на Госуслугах. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.

"Справку 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, необходимые для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону № 106-ФЗ, можно сформировать и отправить в банк или другую финансовую организацию напрямую через личный кабинет на портале Госуслуг. Это временное решение, которое уже сейчас позволит гражданам сократить путь до банка и сэкономить время, а кредитным организациям - быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение", - указывает ЦБ.

ЦБ отмечает, что в настоящее время также прорабатывается возможность оформления заявки на предоставление кредитных каникул непосредственно на Госуслугах с формированием там же полного пакета необходимых документов.

Сервис реализован Минкомсвязью России совместно с Банком России. Для этого на портал Госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами банков и других финансовых организаций, чтобы граждане могли максимально просто выбрать нужную им компанию и отправить туда документы.

В дальнейшем планируется предоставить возможность финансовым организациям получать все необходимые для оформления кредитных каникул сведения о доходах гражданина (о страховых взносах, налоговых отчислениях и др.) из его цифрового профиля.