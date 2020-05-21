Греф: ТЦ и банки понесут убытки, если бизнес сможет досрочно расторгать договоры аренды

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Право всего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды без штрафов приведет к большим потерям владельцев коммерческой недвижимости и банковской отрасли, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Меры, предлагаемые законопроектом (о праве бизнеса в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды, если выручка компании после введения режима повышенной готовности упала более чем на 50% - прим. ТАСС), приведут к масштабным потерям владельцев коммерческой недвижимости, не решив при этом проблемы отрасли в целом и создав преференции ряду игроков со стороны спроса на площади в ТРЦ. Совокупность вышеуказанных факторов в очень короткой перспективе приведет к финансовой несостоятельности арендодателей и их неспособности обслуживать принятые на себя обязательства", - указывает Греф в письме вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко, имеющемся в распоряжении ТАСС.

По оценкам главы Сбербанка, общий кредитный портфель отрасли составляет порядка 2,7 трлн рублей и обеспечен объектами коммерческой недвижимости, стоимость которой вследствие принятия законопроекта снизится на 20-30%.

В случае принятия законопроекта Греф предлагает распространить его действие на арендаторов из пострадавших отраслей, которые действительно нуждаются в поддержке.

"К таким предприятиям в первую очередь относятся предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие запаса прочности и остро нуждающиеся в поддержке. В качестве критерия для определения таких организаций может быть использован либо критерий принадлежности предприятия к сегменту МСБ, либо размер арендуемого помещения, что позволит более надежно выделить целевой сегмент для мер поддержки", - отмечается в письме.

В качестве дополнительного критерия Сбербанк предлагает учитывать надлежащее исполнение арендаторами своих обязанностей по арендной плате до принятие решения о расторжении договора.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении правительственный законопроект, который призван обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить негативные последствия распространения коронавируса. Споры вызвала норма, которая наделяет пострадавших от ситуации с коронавирусом арендаторов недвижимости правом в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без взимания любых плат и с возвратом обеспечительного платежа.