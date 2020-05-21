Мишустин: качественное исполнение бюджета 2019 года создало резервы для помощи гражданам

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Качественная работа по исполнению федерального бюджета 2019 года позволила создать резервы для помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства страны.

"Эта качественная и профессиональная работа позволила нам иметь ресурсы и запасы для тех мер, которые на сегодняшний день мы принимаем, в том числе по поручениям президента, пакеты экономических мер помощи бизнесу, помощи людям", - подчеркнул он.

Мишустин отметил серьезную системную работу правительства и Минфина по исполнению бюджета 2019 года. В частности, он упомянул размер доходов, которых было получено на 1% больше прогноза. По словам премьера, доля ненефтегазовых доходов бюджета составила более 60%, тогда как в 2018 году она находилась на уровне 53%. Кроме того, снизилась задолженность по налогам и сборам.

Накопленные ресурсы бюджета

Бюджетные ресурсы, накопленные в 2019 году, позволят обеспечить поддержку граждан и экономики РФ, заявил премьер-министр России.

По словам Мишустина, доходы бюджета в прошлом году составили более 20 трлн рублей, а расходы - более 18 трлн рублей, по доходам бюджет был перевыполнен примерно на 220 млрд рублей.

"Накопленные ресурсы и принимаемые нами меры позволят укрепить устойчивость бюджетной системы и обеспечить поддержку граждан и бизнеса", - сказал он.

Премьер добавил, что кабмин также рассмотрит законопроект, касающийся упрощения процедур государственного кадастрового учета и регистрации прав собственности. Он пояснил, что соответствующие поправки в законодательство направлены на сокращение сроков госрегистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Кроме того, согласно проекту, ряд заявлений, не связанных с переходом или ограничением прав, можно будет подать через личный кабинет без усиленной электронной подписи.

"Еще одно важное новшество - для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства, инвалидов I и II групп услуга вызова сотрудников Росреестра на дом станет бесплатной, государство возьмет на себя эти расходы", - сообщил Мишустин.