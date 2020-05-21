Итоги совещания Патрушева о нарушениях по нацпроектам в ПФО будут доложены Путину

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Итоги совещания, которое в среду провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по теме борьбы с нарушениями при реализации нацпроектов в Приволжском федеральном округе, будут доложены президенту России Владимиру Путину. Об этом в четверг сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Секретарь СБ РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым доложит президенту страны Владимиру Путину результаты проведенного совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Поволжья", - сообщили в пресс-службе, отметив, что на этом мероприятии 20 мая в режиме видеосвязи "были рассмотрены дополнительные меры по противодействию правонарушениям в ходе реализации национальных проектов".

На совещании в среду Патрушев подчеркнул, что основная масса правонарушений при реализации нацпроектов связана с коррупцией, несоблюдением правил госзакупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, а также фальсификацией отчетных показателей. Секретарь СБ РФ тогда потребовал "принять превентивные меры, усилить контроль за использованием бюджетных средств и не допустить хищений при реализации национальных проектов". По его словам, для решения этих задач следует повысить слаженность и скоординированность действий правоохранительных и контрольно-надзорных органов, региональных властей и местного самоуправления.

Патрушев также поручил нацелить работу региональных рабочих групп в ПФО по противодействию нарушениям при реализации нацпроектов на выявление сомнительных финансовых операций, фактов аффилированности хозяйствующих субъектов и заказчиков, а также фактов вовлечения в систему хозяйственных связей фирм-однодневок и всякого рода посредников.