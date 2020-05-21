Дума приняла во II чтении законопроект о праве МСБ расторгать договор аренды

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором чтении правительственный законопроект, одна из норм которого дает право пострадавшим от коронавируса организациям досрочно расторгать договор аренды недвижимости без штрафных санкций. Такое право получат предприятия малого и среднего бизнеса, но только после отказа арендодателей от снижения платы, при этом обеспечительный платеж арендатору не будет возвращаться.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении правительственный законопроект, который призван обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить негативные последствия распространения коронавируса. Споры вызвала норма, которая наделяет пострадавших от ситуации с коронавирусом арендаторов недвижимости правом в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без взимания любых плат и с возвратом обеспечительного платежа. Для подготовки поправок было решено второе чтение законопроекта перенести на неделю.

На заседании Госдумы в четверг глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров внес предложение о том, чтобы право досрочного расторжения договора аренды без штрафных санкций распространялось только на малый и средней бизнес из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Такое право будет предоставляется на срок до одного года.

Кроме того, ко второму чтению правительство внесло в законопроект изменения, согласно которым расторгать договор можно будет не позднее 1 октября 2020 года "в случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения". Убытки в виде упущенной выгоды, убытки при прекращении договора, иные денежные суммы, как и было предусмотрено первой редакцией законопроекта, с арендатора не взимаются.

Однако обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит. В предыдущей версии законопроекта было предусмотрено, что обеспечительный платеж будет возвращен арендатору. Кроме того, ко второму чтению из документа была исключена норма, которая позволяла воспользоваться расторжением договора компаниям, чья ежемесячная выручка упала более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности в регионе.

Арендаторы ранее поддержали первую редакцию законопроекта, отмечая, что он позволит договариваться с арендодателями о дальнейшем сотрудничестве на равных. При этом представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров, девелоперы выступили против нововведения. По их мнению, поправки создают несправедливые договорные условия и их принятие может драматичным образом повлиять на рынок коммерческой недвижимости.