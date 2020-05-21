Госдума увеличила до 5 лет сроки предоставления бюджетных кредитов из бюджета регионов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий до пяти лет предельные сроки предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. Документ, инициированный Думой Ставропольского края, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Сейчас предельный срок предоставления таких кредитов составляет три года.

"Увеличение сроков пользования бюджетными кредитами, а также установление графиков поэтапного погашения бюджетных кредитов позволят приостановить рост муниципального долга, сократить объемы коммерческих заимствований, а также расходы на их обслуживание", - указывают авторы документа.

В редакции первого чтения документа срок предоставления кредитов до пяти лет увеличивался также в случае предоставления таких кредитов бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением).Однако ко второму чтению эта норма была исключена, и для таких кредитов срок остается прежним - три года.

"Комитет поддерживает позицию правительства РФ, что увеличение срока предоставления бюджетных кредитов из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) бюджетам поселений (внутригородских районов) является нецелесообразным. Это может привести к существенному изменению структуры муниципального долга в сторону роста расходов местных бюджетов и уровня долговой нагрузки, что приведет к возможному увеличению муниципального долга. Также увеличение сроков пользования бюджетными кредитами не позволит обеспечить принятие и исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований сбалансированных бюджетов ввиду отсутствия на местном уровне реальных источников погашения задолженности по бюджетным кредитам при наступлении сроков их возврата", - говорится в представленном комитетом Госдумы по бюджету и налогам заключении на документ.