В ЦБ заявили, что банки не должны препятствовать миграции клиентов, создавая экосистемы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские банки не должны препятствовать миграции клиентов через создание финансовых экосистем, ЦБ будет внимательно следить за конкурентной средой на рынке банковских услуг. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе видеоконференции, организованной в рамках Недели российского бизнеса.

"Создание экосистем - это сетевой эффект, это повышение собственных конкурентных преимуществ. Это создание неких барьеров переключения потребителя от одной группы к другой группе. Параллельно с развитием экосистем мы должны принимать достаточно жесткие и четкие решения, которые бы снимали ограничения для потребителя переходить от одного провайдера услуги к другому", - сказал Швецов.

По его словам, такие сервисы, как финансовый маркетплейс и Единая биометрическая система нацелены на упрощение перехода клиента из одного банка в другой.

"Должна быть конкуренция. Это касается платежей, это касается использования биометрии, это касается маркетплейса. То есть все эти инициативы позволяют потребителю легко переключаться. Поэтому одновременно с согласием, что банки будут расширять спектр своих сервисов, мы должны следить за тем, что они не создают барьеров для потребителя переходить от одного провайдера к другому и получать информацию о сопоставимых услугах у других провайдеров", - добавил первый зампред ЦБ.

При этом, по словам Швецова, крупные банки боятся запуска финансового маркетплейса, поскольку считают, что легкое переключение потребителя услуг между банками в рамках этого сервиса снизит их конкурентные преимущества от созданных экосистем.

ЦБ ранее неоднократно указывал на различные риски развития финансовых экосистем, в том числе на их негативное влияние на конкурентную среду. Кроме того, они увеличивают риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в коммерческих интересах, а также снижают контроль со стороны государства за безопасностью оборота информации о гражданах.