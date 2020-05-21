Кировский завод в Петербурге отгрузил главный турбогенератор для ледокола "Урал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Завод "Киров-Энергомаш" (входит в группу компаний "Кировский завод") успешно отгрузил на Балтийский завод главный турбогенератор (ГТГ) правого борта паротурбинной установки второго серийного универсального атомного ледокола "Урал" проекта 22220. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кировского завода.

"Изделие суммарной массой 245 тонн отгрузили с помощью плавучего крана с причала Кировского завода. Отгрузка ГТГ в максимально собранном виде позволяет в дальнейшем значительно сократить сроки монтажа оборудования на ледоколе", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщил, что 30 апреля "Киров-Энергомаш" успешно завершил приемо-сдаточные испытания ГТГ. Это пятый по счету главный турбогенератор для атомных ледоколов проекта 22220, изготовленный "Киров-Энергомашем" в рамках договоров с Балтийским заводом. В 2017-2019 годах "Киров-Энергомаш" в полном объеме отгрузил заказчику паротурбинные установки для атомоходов "Арктика" и "Сибирь". В настоящее время идет подготовка к испытаниям ГТГ левого борта для "Урала" и изготовление турбоагрегатов для третьего и четвертого серийных ледоколов проекта 22220 по контракту от 18 сентября 2019 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Головной корабль проекта 22220, получивший название "Арктика", был заложен в ноябре 2013 года на Балтийском заводе. Первый серийный ледокол - "Сибирь" - заложен в мае 2015 года, второй серийный - "Урал" - в июле 2016.