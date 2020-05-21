В Совете Федерации призвали Coca-Cola и Pepsi присоединиться к маркировке воды

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию призвал компании Coca-Cola и Pepsi присоединиться к эксперименту по маркировке воды. Копии соответствующих писем компаниям имеются в распоряжении ТАСС.

"Учитывая особую важность поставленной задачи по обеспечению населения качественной упакованной питьевой водой, крупнейшим производителям данной продукции, по мнению комитета, необходимо принять участие в эксперименте", - говорится в текстах писем.

Письма адресуются лично гендиректору Coca Cola HBC Россия Александару Ружевичу и гендиректору Pepsico в России Максиму Михайлову.

В компании Pepsico отказались от комментария, посоветовав обратиться в Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, членом которого является компания. В союзе отметили, что направили свой отзыв на план-график эксперимента и методику оценки целесообразности внедрения маркировки в отрасли и готовы к обсуждению методических рекомендаций по проведению пилотного проекта. "Мы готовы идти по тому процессу, который установлен государством", - прокомментировал президент союза Максим Новиков.

На запрос ТАСС компания Coca-Cola пока не ответила.

Правительство РФ 30 марта утвердило проведение в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ). Участие в эксперименте добровольное.