В Минэкономразвития перераспределили обязанности между заместителями министра

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. В Минэкономразвития распределены полномочия бывшего заместителя министра экономического развития Азера Талыбова между действующими заместителями министра Владиславом Федуловым и Сергеем Назаровым, сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Азера Талыбова от должности заместителя министра экономического развития по его просьбе. Он занимал эту должность с 2017 года. По данным источника в Минэкономразвития, Талыбов может возглавить правление одного из банков.

"Теперь Федулов курирует управление делами Минэкономразвития, финансовый департамент, а также департамент кадровой политики и развития персонала. Помимо этого, за Владиславом Федуловым закреплена цифровая экономика и мониторинг реализации нацпроектов", - отмечают в Минэкономразвития.

Сергею Назарову перераспределены полномочия по координации деятельности в части федеральной адресной инвестиционной программы, ведение государственных целевых программ и капитальных вложений, отмечают в министерстве. Кроме того, он продолжает вести реализацию региональных инвестиционных программ и координацию социально-экономического развития.

В Минэкономразвития указывают, что под руководством Талыбова был реализован ряд важных проектов, связанных с трансформацией министерства, цифровизацией внутренних и внешних сервисов, реализацией проекта по созданию правительственного комплекса "Москва-Сити".