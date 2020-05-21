Чувашия планирует подать заявку на участие в федеральной программе капремонта мостов

ЧЕБОКСАРЫ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют подать заявку на участие в федеральной программе по ремонту мостовых сооружений, путепроводов и искусственных сооружений "Мосты и путепроводы", сообщил журналистам в четверг врио главы региона Олег Николаев.

Он пояснил, что сейчас состояние многих мостов в республике оценивается как запущенное или предаварийное.

"Мы, как один из субъектов РФ, планируем в ней [программе] участвовать, потому что у нас много мостов находятся либо в предаварийном, либо в запущенном состоянии. Здесь очень важно серьезно подготовиться, и мы уже эти работы начали: выделили отдельные средства для того, чтобы провести необходимые изыскания, затем будут организованы проектные работы", - пояснил Николаев.

Федеральный проект "Мосты и путепроводы" планируется в 2020 году включить в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В феврале 2020 года правительство одобрило выделение на проект до 2024 года 379,9 млрд рублей для ремонта более 2 тыс. аварийных и ветхих мостов, а также строительства новых.