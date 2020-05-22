В новых условиях: как сегодня выживает малый бизнес

В апреле МТС запустила онлайн-карту малого бизнеса "Мне близко", где предприниматели бесплатно размещают информацию о своей компании и рассказывают клиентам, как они продолжают работать во время действующих сейчас ограничений. МТС дополнительно поддерживает компании, размещенные на карте, предоставляя возможность продвигать сервисы с использованием таргетинга на основе Big Data. А жители российских городов на карте могут найти необходимые товары и услуги в ближайших районах и поддержать бизнес, работающий по соседству: небольшие пекарни, кофейни, магазины, фитнес-студии и другие сервисы и товары, которые трансформировали свой офлайн-бизнес и теперь доступны онлайн или с доставкой на дом. ТАСС собрал истории трех компаний, размещенных на картах Москвы, Петербурга и Хабаровска, и узнал, как малый бизнес за два месяца адаптировался к новым условиям и готовы ли к этому оказались жители российских городов. Артём Хабеев, основатель студии йоги и цигун "Дыши" в Москве

"Студию мы открыли в 2016 году вместе с моей сестрой Еленой и ее мужем Владимиром. У нас два направления - йога и цигун. Цигун преподается в традиции Хуньюань, а йога в разных популярных стилях: хатха, виньяса, универсальная, дживамукти, аштанга, ишвара, иннер, женская, в гамаках и для беременных. Чаще к нам записываются девушки 25-34 лет - это 95% нашей аудитории, остальные 5% - парни 25-34 лет. Одним словом, это люди, увлеченные саморазвитием и небезразличные к миру. Занятия студии в обычном режиме посещали 100 человек ежедневно. С введением режима самоизоляции мы оперативно перешли на онлайн-тренировки в Zoom и снизили цены с 900 рублей за занятие до 350 рублей. Выручка упала с 2,2 млн в месяц до 600 тысяч. Но переход из офлайна в онлайн за один день помог нам сохранить бизнес. Сейчас это главное. В расписание мы сразу добавили по 5-7 практик ежедневно, и в первую неделю занятия посетили 850 человек. С нами осталось большинство клиентов – 70 человек подключаются к нашим занятиям каждый день. Конечно, сначала мы сомневались, боялись, что людям не будет интересно заниматься онлайн. Но оказалось, что клиентам это нравится, - они оценили обратную связь, дисциплину и возможность полноценно тренироваться даже дома. Ведь непросто в условиях изоляции сохранять прежнюю активность, а запись на платную практику мотивирует людей продолжать следить за собой, не бросать тренировки. После карантина мы продолжим давать онлайн-классы помимо очных. Мы уверены, что многие захотят продолжать заниматься именно так: кто-то из-за страха, кто-то из-за удобства, а кто-то начнет сочетать онлайн и очные практики. Даже при активном образе жизни не всегда просто находить время заниматься в студии, тем более если она не рядом с домом. Мы сделали для себя несколько выводов. Во-первых, нужно всегда стараться иметь запас денег на непредвиденные обстоятельства, это важно для любой компании. Также нельзя переставать учиться и осваивать новые инструменты для бизнеса, например бесплатные способы продвижения в интернете. Ну и конечно, сформировать сильную команду. Тогда бизнес сможет быстро перестроиться и выжить в кризис. Надеемся, что быстрый переход в онлайн станет нашим дополнительным конкурентным преимуществом и после завершения ограничений, поможет привлечь аудиторию из других районов и городов". Владимир Конюхов, бренд-шеф, основатель кафе IKIGAI в Петербурге

"В 2018 году на Долгоозерном рынке я - на тот момент экс-бренд-шеф "Две палочки" - начал готовить рамены и затейливые, но понятные и вкусные роллы под брендом IKIGAI. Так началась история нашей компании. Мы следуем принципам японского понятия "икигай" - то, ради чего хочется вставать по утрам и упорно трудиться. Так, команда проекта за два года обросла большим числом поклонников и открыла второй IKIGAI в City Food (ТРК "Сити Молл"). В нашем меню лучшие вариации японской кухни в России: рамены, роллы, суши и боулы. До самоизоляции мы работали в формате суши-баров с собственной доставкой, сотрудничали с "Яндекс.Едой" и Delivery Club. В начале пандемии все точки пришлось закрыть. 30 марта мы открыли доставку с Долгоозерного рынка, сохранили 50% рабочих мест, отработали месяц в ноль. Общий оборот за апрель вырос на 35%, но прибыль была отрицательной. Это связано с дороговизной доставки, упаковки, оплатой курьеров и компенсаций за бензин. Несмотря на то что Delivery Club поддержали нас и снизили комиссию, оплата услуг агрегаторов вылилась в крупный платеж. Также мы столкнулись с проблемой неравномерного спроса. В пиковые часы загрузки заказы доставлялись за два часа и больше, что принесло репутационные потери и потребовало вклада от нас. Кроме того, сначала сложно было определить количество необходимого персонала и оптимальное для них время работы. Бюджеты на маркетинг увеличились второе, но они не дают моментальных продаж, это скорее вклад на долгосрочную перспективу. Исходя из всех расходов в текущем периоде, мы остались с нулевой прибылью. Но мы не останавливаемся и совершенствуем нашу работу. С 1 мая открыта доставка из "Сити Молла". Здесь мы уже учли все свои ошибки и работаем более стабильно, расширили зону доставки. С учетом особенностей аудитории в торговом центре (ситуативный клиент, который потерян), мы держим достаточный уровень выручки, чтобы окупать процесс. Здесь мы потеряли 75% выручки и 100% прибыли, но сохранили 70% рабочих мест. "Сити Молл" и Долгоозерный рынок поддержали нас в это сложное время и предоставили скидки на аренду, мы ведем совместную маркетинговую активность, постоянно контактируем. Результаты, конечно, нельзя сравнивать с тем, что было раньше. Но мы довольно быстро адаптировались и успели многое сделать за этот апрель: расширили зону доставки, выпустили собственное мобильное приложение, обновили меню, запустили систему лояльности. Продвижение полностью ушло в диджитал-сферу - новые опции на сайте, мобильное приложение, интеграции с сервисами доставок, тот же таргетинг в Instagram. Как раньше, уже не будет, так что, разумеется, мы оставим онлайн-активности и будем прокачивать доставку. Сейчас каждый день все меняется, все чего-то ждут. Надо действовать быстро и оперативно адаптироваться под новую реальность - пока только это работает. Также профессиональные сообщества в Санкт-Петербурге - сила, которую не стоит недооценивать. Мы узнаем о новых проектах по поддержке бизнеса в совместных чатах, Zoom-конференциях и в телефонных разговорах с коллегами". Александра Климантова, PR-менеджер детского центра "Лимпопо" в Хабаровске