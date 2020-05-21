Орешкин увидел позитивные тенденции в российской экономике

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Розничные продажи в России восстанавливаются, что говорит об увеличении активности в экономике страны по сравнению с апрелем. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на онлайн-конференции Startup Village.

"В начале апреля, когда де-факто был пик ограничительный с точки зрения поведения людей и тех ограничений, которые вводились государством, у нас розничные продажи проваливались до 60% от уровня февраля этого года. Сейчас, вот последние данные, мы уже вышли на отметку в 90%. То есть три четверти потерь по розничным продажам экономика у нас уже восстановила", - сказал Орешкин.

Он назвал это хорошим показателем того, что происходит с активностью в экономике.

"Этот тренд позитивный сохраняется и, по нашему мнению, важно этот тренд поддерживать для того, чтобы выход из ситуации был максимально быстрым и наименее проблематичным", - сказал Орешкин.

Он отметил также, что сейчас важно соблюсти баланс мер по поддержке спроса через поддержку нуждающихся категорий населения и мер по поддержке бизнеса. "Это всегда должен быть правильный баланс", - отметил помощник президента.

Он предложил напрямую не сравнивать меры по поддержке экономики, применяемые в странах ЕС, с российскими.

"Ситуация в России, например, от ситуации в Европе отличается кардинально. Европа вошла в этот кризис с нулевой процентной ставкой. Это означает, что только бюджетный канал - это единственный способ оказать поддержку экономике в этой ситуации. В России ставки гораздо выше, чем во многих развитых странах. А, например, один процент снижения процентной ставки - это где-то полпроцента ВВП позитивного эффекта для заемщиков. Поэтому этот канал работает, и мы видим, что ЦБ уже принимал решение о снижении ставки", - добавил Орешкин.

По его словам, Центральный банк также дает сигналы, что ключевая ставка будет и далее снижаться.