Кабмин утвердил список медоборудования для снижения налогооблагаемой прибыли

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило список медицинского оборудования для снижения налогооблагаемой прибыли предприятий из 15 наименований, в него вошли в том числе пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы, оборудование для фильтрования и очистки воздуха. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Утвердить прилагаемый перечень медицинских изделий для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции, расходы на приобретение которых, а также на их сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором такие медицинские изделия пригодны для использования, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций", - говорится в документе.

Как пояснили в пресс-службе правительства, расходы на покупку, доставку или изготовление данных 15 видов медицинских изделий для диагностики и лечения коронавируса компании смогут учитывать как затраты и вычитать их при расчете налога на прибыль.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. В утвержденный правительством перечень вошли электронный термометр, пульсоксиметр, аппарат для измерения артериального давления, аппарат искусственной вентиляции легких, монитор пациента, шприцевой насос, электрический аспиратор, аппарат для определения газов крови, аппарат для рентгенографии, компьютерный томограф, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, ультразвуковой аппарат, электрокардиограф, оборудование или установки для фильтрования или очистки воздуха, бактерицидные облучатели.

В правительстве также напомнили, что изменения в Налоговый кодекс РФ, позволяющие компаниям снижать налогооблагаемую прибыль на величину расходов на эти медицинские изделия, были приняты в апреле 2020 года для того, чтобы поддержать бизнес в условиях распространения коронавирусной инфекции.