Дочерние компании системообразующих организаций смогут получить льготные кредиты

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит дочерним компаниям системообразующих организаций получить льготные кредиты на сумму не менее 400 млрд рублей. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их материнские компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в пояснительной записке.

Льготные кредиты смогут получит системообразующие компании, выручка которых во II квартале снизилась минимум на 30%.