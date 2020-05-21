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Дочерние компании системообразующих организаций смогут получить льготные кредиты

Общая сумма кредитов системообразующим предприятиям составит 400 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит дочерним компаниям системообразующих организаций получить льготные кредиты на сумму не менее 400 млрд рублей. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их материнские компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в пояснительной записке.

Льготные кредиты смогут получит системообразующие компании, выручка которых во II квартале снизилась минимум на 30%.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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