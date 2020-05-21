Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне коррекционных настроений за рубежом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги в четверг снижением индексов более чем на 1,5% на фоне коррекционных настроений на мировых площадках после подъема накануне. Так, индекс Мосбиржи просел на 1,88% - до 2718,67 пункта, индекс РТС - на 1,57%, до 1206,28 пункта.

Тем временем цены на нефть продолжают расти: Brent дорожает на 1,22% - до $36,22 за баррель.

Российская валюта укрепляется к доллару и евро. На 19:34 мск доллар снизился на 0,32% - до 70,86 рубля, евро - на 0,47%, до 77,64 рубля.

В четверг динамика торгов на российском рынке испытала на себе воздействие со стороны коррекции на зарубежных биржевых площадках, европейские индексы пребывали преимущественно в минусе, без свежих драйверов покупатели решили взять паузу, поясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Котировки акций отечественных экспортеров сдерживало и укрепление рубля.

В пятницу настроения на рынках могут оказаться нейтральными. Публикаций макростатистики, способной повлиять на динамику торгов, не ожидается, отмечает Бахтин.

В фокусе внимания инвесторов продолжат оставаться новости о распространении коронавируса, а также возможные сигналы со стороны США и КНР относительно перспектив урегулирования торговых и иных противоречий.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи будет формироваться в диапазоне 2700-2780 пунктов, курс доллара - 70-73 рубля.