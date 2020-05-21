Министр финансов США заявил, что может понадобиться еще один пакет помощи экономике

ТАСС, 21 мая. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американской экономике вероятно понадобится еще один пакет помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщила газета The Hill .

"Мы намерены взять паузу на несколько недель и хорошо подумать о том, как нам следует потратить больше денег и нужно ли нам это сделать", - приводит газета слова министра.

Мнучин также отметил, что пакет помощи, одобренный демократами в Палате представителей на прошлой неделе, имеет поддержку только одной партии, поэтому Белый дом в настоящее время не концентрируется на нем. Он выразил надежду, что новый пакет помощи экономике будет поддержан обеими партиями, как и предыдущий, принятый в конце марта. Министр финансов также указал на необходимость решить проблему безработицы и выплаты пособий.

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на 3 трлн долларов. Республиканцы в верхней палате уже заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти 500 млрд долларов, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более 2 трлн долларов был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.