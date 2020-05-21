В аэропорту Краснодара началось проектирование нового терминала

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара приступил к проектированию нового терминала, стоимость проектирования составит 300 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе авиаузла.

"Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II за собственные средства начал проектирование нового терминала в рамках реализации проекта строительства мультимодального транспортного комплекса. Для выполнения работ выбран подрядчик ООО "Спектрум-Холдинг", имеющий опыт в реализации масштабных проектов такого типа в России и за рубежом. Общая стоимость проектирования составит 300 млн рублей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что разработка проектной документации будет вестись непосредственно по новому терминалу и его служебно-технической территории, включающей административные здания, служебные, складские помещения, новый грузовой терминал, парковки и объекты инженерной инфраструктуры. Площадь нового аэровокзала в Краснодаре составит около 75 тыс. кв. м. Трехэтажное здание терминала будет оборудовано десятью телетрапами. Пропускная способность аэропорта вырастет почти в два раза и достигнет 2 600 пассажиров в час. Новый терминал планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, корректировка сроков возможна в случае длительного восстановления экономической ситуации на рынке.

"Строительство мультимодального транспортного комплекса - важнейший и знаковый проект для Международного аэропорта Краснодар. А здание нового терминала занимает в нем ключевую позицию. Для проектирования нового терминала мы привлекли опытного подрядчика, компанию, известную своими уникальными и успешными проектами как на российском, так и на международном рынке", - приводит пресс-служба слова управляющего директора АО "Международный аэропорт Краснодар" Дмитрия Кириченко.

В начале мая 2020 года аэропорт приступил к работам по проектированию федеральных объектов. Предварительные инвестиции в строительство объектов госсобственности оцениваются в более чем 4 млрд рублей. Предполагается, что их строительство будет осуществляться государственными структурами за счет средств бюджетных ассигнований в рамках федерального проекта комплексного плана модернизации и развития магистральной инфраструктуры до 2024 года. Оператором этих объектов впоследствии станет аэропорт Краснодара.