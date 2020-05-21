Минпромторг ожидает дальнейшего снижения спроса в мире из-за ограничительных мер

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает неизбежным еще более сильное падение промышленного спроса и поставок в ряде отраслей мира из-за ограничительных мер в большинстве стран, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

При этом в Минпромторге назвали предсказуемым замедление темпов производства в российском автомобилестроении, легпроме и ряде других секторов из-за ситуации с коронавирусом.

"Очевидно, что быстрое распространение пандемии и принятие мер по смягчению ее последствий и закрытию предприятий на большей части планеты делает неизбежным более сильное снижение спроса и нарушение поставок", - сказали в министерстве.

Как отметили в Минпромторге, об этом свидетельствуют также данные по индексу промышленного производства в США, где в апреле фиксируется замедление промышленного производства до 86,3%. Американская автомобилестроительная отрасль также входит в число наиболее сильно пострадавших секторов обрабатывающей промышленности, отмечает Минпромторг РФ.

"Минпромторг России считает, что волатильность в текущих экономических условиях в отраслях обрабатывающих производств закономерна и ожидаема. Вместе с тем, на фоне нестабильной рыночной конъюнктуры, а также в условиях сжатия потребительского спроса было предсказуемо замедление темпов промышленного производства в наименьшей степени защищенных от воздействия внешних рынков отраслях, таких как автомобилестроение, легкая промышленность, деревообработка, индустрия детских товаров, а также в некоторых сферах металлургической промышленности", - говорится в комментарии министерства.

Вместе с тем, по мнению экспертов, спад будет зависеть от тяжести и продолжительности пандемии в различных регионах, а также от слаженности действий правительства и региональных властей, отмечает Минпромторг.

Как сообщил в четверг Росстат, промышленное производство в России в январе - апреле 2020 года снизилось на 0,6% , при этом в апреле 2020 года - на 6,6% к уровню аналогичного месяца годом ранее. Основной причиной Росстат называет введение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране и снижение экономической активности в большинстве государств, являющихся важными внешнеэкономическими партнерами России.