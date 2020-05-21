В Белом доме считают ликвидность важнее введения отрицательной процентной ставки

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Федеральной резервной системе (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, не следует гнаться за отрицательной базовой процентной ставкой, обеспечение ликвидности более важно для активизации американской экономики. Об этом заявил в четверг глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, выступая на видеоконференции, организованной газетой The Washington Post.

Ему был задан вопрос, считает ли он необходимой отрицательную базовую процентную ставку, на которой настаивает президента США Дональд Трамп и которую считает ненужной председатель ФРС Джером Пауэлл. "Я в данном случае поддержал бы Пауэлла и не считаю ее (отрицательную ставку - прим. ТАСС) нужной. Она никогда не срабатывала в странах, в которых ее вводили", - ответил Кадлоу, признав, что Трамп часто обращается к данной теме, когда говорит о поддержании высокой конкурентоспособности американских товаров.

"Я считаю ликвидность более важной, чем ставка. И баланс активов ФРС увеличился на $2,5 трлн, они, как я уже говорил, нарастили механизмы выдачи займов еще на такую же сумму", - продолжал глава Национального экономического совета Белого дома. По его оценке, вкупе с дополнительными ассигнованиями, одобренными Конгрессом США, объем программы стимулирования американской экономики в условиях пандемии достигает $8 трлн или 40% ВВП страны.

Кадлоу считает, что теперь следует дождаться полного эффекта стимулирующих мер и, тщательно проанализировав полученный результат, "постараться как можно быстрее перейти от спасения к перезапуску" экономики США.

Ранее в среду главу ФРС попросили прокомментировать высказывания президента, который во вторник в очередной раз призвал финрегулятор ввести отрицательную ставку. Пауэлл подчеркнул, что "доказательства эффективности отрицательных ставок весьма неоднозначны". В конце апреля ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Глава государства неоднократно призывал финрегулятор понизить ставку до нуля или установить ее на отрицательном уровне, чтобы, вопреки желанию руководства ФРС, вообще сократить инфляцию до нуля и начать рефинансировать госдолг США.

Базовую ставку на нулевом или отрицательном уровне удерживает ряд центробанков мира. Некоторые страны выпускают государственные облигации с отрицательной ставкой, что позволяет им брать в долг и получать за счет этого доход.