{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Производство электроэнергии в России в апреле упало на 3,7%

Оно составило 85,098 млрд кВт.ч

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в апреле 2020 года снизилось на 3,7% по сравнению с апрелем прошлого года - до 85,098 млрд кВт.ч, сообщает Минэнерго.

"Основными факторами, повлиявшими на динамику производства, стали более холодная погода и ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса", - поясняют в министерстве.

За отчетный период выработка электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС) выросла на 21% - до 17,8 млрд кВт.ч, атомными электростанциями (АЭС) - на 8,1%, до 16,5 млрд кВт.ч. Рост производства электроэнергии ГЭС в Минэнерго объясняют высокой водностью рек.

Теги
Россия
Власти США сообщили о прогрессе в рамках первой фазы торговой сделки с Китаем
Стороны договорились о начале поставок в Китай американской голубики и авокадо
Читать полностью