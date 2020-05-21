Производство электроэнергии в России в апреле упало на 3,7%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в апреле 2020 года снизилось на 3,7% по сравнению с апрелем прошлого года - до 85,098 млрд кВт.ч, сообщает Минэнерго.

"Основными факторами, повлиявшими на динамику производства, стали более холодная погода и ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса", - поясняют в министерстве.

За отчетный период выработка электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС) выросла на 21% - до 17,8 млрд кВт.ч, атомными электростанциями (АЭС) - на 8,1%, до 16,5 млрд кВт.ч. Рост производства электроэнергии ГЭС в Минэнерго объясняют высокой водностью рек.