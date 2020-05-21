В Минэкономразвития прогнозируют сокращение экспорта товаров из РФ в 2020 году на 36%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Экспорт товаров из РФ в 2020 году сократится на 36,04%, до $268 млрд, импорт снизится на 21,26%, до $200 млрд, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020 год и период 2021-2023 годов, подготовленного Минэкономразвития (имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, экспорт товаров из РФ в 2019 году составил $419 млрд, импорт - $254 млрд.

В последующие три года Минэкономразвития прогнозирует постепенное восстановление показателей. Так, экспорт товаров из РФ в 2021 году возрастет до $301 млрд, в 2022 году - до $360 млрд, в 2023 году - до $400 млрд. Импорт товаров в РФ в 2021 году составит $227 млрд, в 2022 году - $256 млрд, в 2023 году - $280 млрд.

Объем розничной торговли

Оборот розничной торговли в РФ в 2020 году снизится на 5,2% после роста на 1,9% в 2019 году, следует из прогноза Минэкономразвития.

В 2021 году ожидается рост оборота розничной торговли на 4%, в 2022 году - на 3,2%, в 2023 году - на 2,8%.

Объем платных услуг населению в текущем году упадет на 10% (после снижения на 0,9% в 2019 году). В 2021 году показатель вырастет на 5,6%, в 2022 году - на 3,3%, в 2023 году - на 3%.

В январском прогнозе Минэкономразвития ожидался рост оборота розничной торговли в 2020 году на 1,3%, в 2021 году - на 2,2%, в 2022 году - на 2,5%, а в 2023 году - на 2,6%. Рост объема платных услуг населению при этом ожидался на уровне 1% в 2020 году, на 1,9% в 2021 году, на 2,3% в 2022 году и на 2,7% в 2023 году.