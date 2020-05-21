Власти США сообщили о прогрессе в рамках первой фазы торговой сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Американские власти отчитались о достигнутом прогрессе в осуществлении договоренностей, предусмотренных первой фазой торговой сделки с Китаем. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра сельского хозяйства Соединенных Штатов Сонни Пердью.

По их словам, Вашингтон и Пекин договорились о начале поставок в Китай американской голубики и авокадо. Согласно опубликованному документу, это откроет перед производителями США новые возможности для экспорта своей продукции в ближайшие годы. Как указывается в заявлении Лайтхайзера и Пердью, за 2019 год китайская сторона закупила американских фруктов и овощей на $8,6 млрд.

Вместе с тем стороны договорились об экспорте в Китай ячменя, а также ряда кормовых продуктов. Кроме того, Пекин расширил список американских предприятий, которые могут экспортировать в КНР говядину, свинину, мясо птицы, морепродукты, молочную продукцию, а также детские смеси. "Китайский рынок имеет огромный потенциал для сельскохозяйственной отрасли США, и новые принятые меры помогут американским экспортерам нарастить продажи, - подчеркнул Пердью. - Мы и далее будем сотрудничать с Китаем в осуществлении договоренностей, предусмотренных первой фазой [торговой сделки]".

Ранее в четверг глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что пандемия заболевания, вызванного коронавирусом, не повлияет на выполнение первой фазы торговой сделки между США и Китаем. По его словам, КНР полностью придерживается выполнения условий данной фазы.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года действия соглашения и на $123,3 млрд - в течение второго года. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.