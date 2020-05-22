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Решетников заявил, что сложно прогнозировать ситуацию на рынке нефти после сделки ОПЕК+

Глава Минэкономразвития отметил, что "на рынок до конца года будут давить большие запасы нефти"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников проявил осторожность с прогнозом ситуации на рынке нефти в результате сделки ОПЕК+. По его словам, сложно сказать, насколько устойчиво восстановление рынка нефти в результате сделки, на рынке до конца года остаются большие запасы нефти.

"Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию на рынке нефти, но насколько восстановление устойчиво - сказать сложно. На рынок до конца года будут давить большие запасы нефти", - сказал он журналистам.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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