Решетников заявил, что сложно прогнозировать ситуацию на рынке нефти после сделки ОПЕК+

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников проявил осторожность с прогнозом ситуации на рынке нефти в результате сделки ОПЕК+. По его словам, сложно сказать, насколько устойчиво восстановление рынка нефти в результате сделки, на рынке до конца года остаются большие запасы нефти.

"Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию на рынке нефти, но насколько восстановление устойчиво - сказать сложно. На рынок до конца года будут давить большие запасы нефти", - сказал он журналистам.