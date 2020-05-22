Власти Забайкалья попросили у правительства РФ 5,7 млрд рублей на поддержку бизнесу

ЧИТА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края обратилось к федеральному правительству с просьбой выделить 5,7 млрд рублей для поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС вице-премьер региона Андрей Кефер.

Ранее власти Забайкалья втрое снизили ставки по упрощенной системе налогообложения и вдвое уменьшили ставки по транспортному налогу. За счет этого представители малого бизнеса сэкономят в общей сложности 191 млн рублей.

"Мы все меры, которые кажутся наиболее актуальными, отправили в Министерство экономического развития РФ. Ожидаем адекватной реакции, что коллеги нас в этой части должны поддержать. Откровенно скажу: план получился весьма обширным, сумма поддержки, которую, исходя из этих мероприятий, мы определили, составила 5,7 миллиарда рублей. Сюда входят как мероприятия по поддержке малого бизнеса, так и по поддержке системообразующих отраслей", - сказал Кефер.

По словам вице-премьера, краевое правительство, в частности, рассчитывает поддержать крупные предприятия в сфере грузоперевозок и строительства. "Мы отмечаем падение грузооборота на железной дороге с учетом закрытия границ, падение грузооборота по транспортным предприятиям, сложности фиксируются и в сфере строительства с учетом дефицита рабочей силы и так далее. А строительство и железная дорога - это своеобразные экономические локомотивы на территории Забайкалья, которые дают одни из максимальных налоговых поступлений", - отметил он.

Дополнительные средства власти Забайкалья направят на субсидирование расходов по коммунальным и арендным платежам, а также на частичную компенсацию зарплат.

Как сообщало полпредство президента Дальневосточном федеральном округе (ДФО), регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента РФ и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.