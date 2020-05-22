Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Росфинмониторинг выделил сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительной деятельности как подверженные риску отмывания денег. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

В Росфинмониторинге отметили, что в связи с распространением коронавируса недобросовестная деятельность может активизироваться в области производства и оборота продукции медицинского назначения, реализации товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий, а также возрастают риски хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения. Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии.

По данным федеральной службы, аналогичные риски опубликовала и международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В их докладе также упоминается о росте мошенничеств при реализации программ помощи и экономического стимулирования, о махинациях в благотворительной деятельности, а также о возрастании рисков коррупции из фондов чрезвычайных и непредвиденных расходов через обход стандартных процедур закупок, пишет газета.

Как отметили изданию в ведомстве, Росфинмониторинг довел до сведения финансового рынка типологии с признаками, указывающими на вывод денежных средств за рубеж, хищения и незаконное обналичивание с использованием мнимых сделок. В МКБ и Абсолют Банке газете сообщили, что, помимо вышеперечисленных сфер, Росфинмониторинг также рекомендовал обращать повышенное внимание на создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан, онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией, а также на уклонение от уплаты налогов и вывода активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства. Кроме того, федеральная служба предупредила о мошеннических схемах по снижению наличного оборота в отраслях повышенного спроса (медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости) и рекомендовала уделять внимание сферам, которые связаны с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.

В Центробанке изданию рассказали, что в период пандемии схемы и модификации отмывания и обналичивания средств кардинально не трансформировались, пояснив, что активно меняются только технические компании, через которые эти схемы реализуются. В Банке России добавили, что подавляющее большинство кредитных организаций успешно отслеживают и пресекают отмывание денег.