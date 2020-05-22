Власти Забайкалья заплатили предприятиям ЖКХ на три месяца вперед для помощи при пандемии

ЧИТА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края рассчиталось с предприятиями жилищно-коммунального комплекса и теплогенерирующими компаниями на три месяца вперед, чтобы компенсировать им падение доходов из-за пандемии коронавируса, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.

"Сейчас очень горячее время наступает - подготовка к осенне-зимнему периоду. Необходимо готовить оборудование, делать запасы. Чтобы поддержать наши ресурсоснабжающие организации и предприятия ЖКХ, мы приняли решение и проавансировали их из бюджета в размере трехмесячной потребности наших бюджетных учреждений", - сказал Кефер.

Компании получили более 560 млн рублей. При этом поддержать организации правительство края решило на фоне падения доходов краевого бюджета. "Например, по апрелю мы фиксируем просадку по поступлениям в размере 1,3 млрд рублей по сравнению с апрелем прошлого года. Это, конечно, очень тревожный сигнал с учетом того, что первый квартал мы прошли неплохо по поступлениям - плюс 8% к аналогичному периоду прошлого года. Апрель практически снивелировал на ноль все наши усилия", - добавил вице-премьер.

Ранее правительство региона втрое снизило ставки по упрощенной системе налогообложения и вдвое уменьшило ставки по транспортному налогу. За счет этого представители малого бизнеса сэкономят 191 млн рублей. Также власти Забайкалья попросили правительство РФ выделить 5,7 млрд рублей для субсидирования части расходов малого бизнеса и системообразующих отраслей экономики региона.

Как сообщало полпредство президента Дальневосточном федеральном округе (ДФО), регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента РФ и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.