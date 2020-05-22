Котировки в Гонконге упали на фоне планов Пекина принять закон о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 мая. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись снижением котировок на фоне планов Пекина усилить контроль над этим специальным административным районом путем принятия закона об обеспечении национальной безопасности на его территории. Индекс Hang Seng сократился на 619 пунктов (2,6%) - до значения 23 660, свидетельствуют данные этой площадки.

Вслед за этим падение биржевого индикатора превысило 3%. При этом отрицательная динамика передалась всем "голубым фишкам", входящим в структуру индекса.

Наибольшие убытки несут операторы коммерческой недвижимости в Гонконге. На 7,55% подешевели акции девелоперского холдинга New World Development - до 8,21 гонконгского доллара за бумагу. На 8,4% ухудшились позиции компании Wharf Reic, которая управляет сетью гостиниц и торговых центров.

Деловые круги опасаются, что принятие закона о механизме обеспечения национальной безопасности в Гонконге способно ухудшить здесь инвестиционный климат, усилить торгово-экономические трения Китая с США и повлечь новый всплеск антиправительственных протестов населения в этом автономном районе. Новый закон вынесен на повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей, открывшейся в пятницу в Пекине.