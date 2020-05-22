Модернизация подстанции, питающей Комсомольск-на-Амуре, обойдется в 500 млн рублей

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. "Россети ФСК ЕЭС" вложат более 500 млн рублей в модернизацию подстанции, которая питает ТЭЦ, нефтеперерабатывающий завод, единственный на Дальнем Востоке металлургический завод в Комсомольске-на-Амуре и потребителей близлежащих поселений в Хабаровском крае. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Начался основной этап реконструкции подстанции 220 кВ "Старт", обеспечивающей электроснабжение Комсомольского района Хабаровского края. "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") установит на подстанции закрытое распределительное устройство 110 кВ, которое придет на смену оборудованию, размещенному на открытой территории", - говорится в распространенном релизе. Уточняется, что вложено будет 549 млн рублей.

Подстанция обеспечивает электроснабжение Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района с населением свыше 270 тыс. человек. В числе потребителей подстанции находятся Комсомольский нефтеперерабатывающий завод ПАО "НК "Роснефть", металлургический завод "Амурсталь".

Закрытое распредустройство снизит риски аварий в районе с резкими перепадами температур и сильными осадками зимой. Работы будут проводиться поэтапно без отключения электричества для потребителей. Новое оборудование запустят в 2021 году.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, до конца 2021 года планируется техническое перевооружение еще девяти центров питания, которые снабжают электроэнергией потребителей Ванинского, Хабаровского, Амурского, Комсомольского районов и района имени Лазо.