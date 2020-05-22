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Пандемия коронавируса нового типа

Более 10 тыс. человек лишились работы в Японии из-за пандемии

В основном рабочие места потеряли сотрудники гостиничного бизнеса и сферы общепита

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей Японии потеряли работу в связи с негативным влиянием пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, на экономику страны. Об этом в пятницу сообщил журналистам японский министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.

"10 835 человек лишились работы из-за коронавируса. Их число продолжает увеличиваться с каждым днем", - заявил он. По словам министра, по большей части свои рабочие места потеряли сотрудники гостиничного бизнеса и сферы общепита, а также водители автобусов и такси.

21 апреля телеканал NHK сообщил, что 70 компаний Японии начали процедуру банкротства из-за финансовых потерь, вызванных распространением коронавируса.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,2 тыс., умерли более 800 человек. Свыше 13 тыс. человек выздоровели.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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