"Ъ": вендинговые операторы предлагают установить до 20 тыс. автоматов в жилых домах Москвы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вендинговые операторы обратились в мэрию Москвы с просьбой разрешить упрощенный порядок установки торговых автоматов в подъездах жилых домов и на придомовых территориях. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо руководителей Национальной ассоциации автоматизированной торговли и Союза операторов торговых автоматов к директору департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину.

По данным издания, участники рынка просят у столичных властей разрешить установку оборудования в шаговой доступности, подъездах или иных помещениях жилых домов по решению собственников без аукционов и арендной платы. При этом коммуникации должны предоставить органы местного самоуправления. По мнению авторов обращения, такая мера особенно актуальна в период пандемии коронавируса и поможет ускорить развитие сети автоматов с продуктами и напитками. При поддержке властей операторы торговых автоматов смогут установить до 20 тыс. вендинговых машин до конца года, утверждается в письме.

Как пишет газета, некоторые ритейлеры, например, "Вкусвилл" и "Азбука вкуса", уже начали устанавливать автоматы в подъездах жилых домов. При этом ритейлеры отдают предпочтение местам, где распоряжаться общедомовым имуществом может управляющая компания (УК), поскольку в иных случаях необходимо проводить собрание собственников жилья и заручиться согласием 51%, что тормозит принятие решения из-за низкой посещаемости подобных мероприятий.

В столичном департаменте предпринимательства изданию сообщили, что рассмотрели обращение и направили ответ, однако его детали раскрывать не стали. При этом, как отмечает газета, причинами для отказа в данном вопросе могут стать нарушение правил пожарной безопасности при установке автоматов, которые могут затруднять проход, а также необходимость предоставления доступа в подъезды сотрудникам операторов для обслуживания автоматов.