Премьер Госсовета КНР распорядился ускорить создание на Хайнане зоны свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 22 мая. /ТАСС/. Центральное руководство Китая планирует ускорить процесс создания зоны свободной торговли на территории южнокитайской провинции Хайнань. Об этом заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Необходимо прилагать еще более энергичные усилия, чтобы превратить Хайнань в крупную международную зону туризма и потребления, - подчеркнул он, выступая на церемонии открытия 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва. - Нужно стимулировать развитие туротрасли, полностью задействовать региональный туристический потенциал, развивать сельский и "красный" туризм (путешествия по местам революционной славы - прим. ТАСС)".

По словам премьера, среди прочих ключевых задач - форсирование генерального проекта по формированию Хайнаньской зоны свободной торговли. Для этого он предложил ускорить развитие специальных таможенных зон в западной части острова, где находится порт Янпу - ключевой логистический пункт, через который, как ожидается, будут проходить значительные потоки товаров из стран Индокитая в восточном направлении и обратно, а также из России и Монголии через Центральный Китай в государства Юго-Восточной Азии.

"Следует наделять такие экспериментальные зоны свободной торговли большими полномочиями, содействовать проводимым там преобразованиям, добиваться еще более значимых результатов в сфере институциональных инноваций", - подытожил Ли Кэцян.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.