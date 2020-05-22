СМИ: Nissan может сократить более 20 тыс. сотрудников из-за падения прибыли

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan Motor рассматривает возможность увольнения более 20 тыс. своих сотрудников в связи с падением прибыли, вызванным ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo .

Отмечается, что в первую очередь увольнение может затронуть работников Nissan в европейском регионе и развивающихся странах. Помимо этого, автоконцерн планирует реструктурировать свое производство на территории Японии.

14 мая газета Nikkei сообщила, что Nissan намерен закрыть свой завод в Барселоне. Это предприятие рассчитано на выпуск 200 тыс. автомобилей в год, однако по итогам прошлого года с его конвейера сошли порядка 55 тыс. машин. Закрытие завода рассматривается в рамках плана по реструктуризации, согласно которому автоконцерн рассчитывает сократить объем своих глобальных производственных мощностей к 2022 году на 20%.

Японо-французский альянс Renault - Nissan - Mitsubishi находится в кризисе после финансового скандала с ее бывшим руководителем Карлосом Гоном, который после выхода из тюрьмы под залог сбежал из Японии в Ливан. Продажи автомобилей трех компаний в 2019 году упали сразу на 10,9% и оказались на отметке 9,34 млн. В связи с этим, по данным Nikkei, альянс намерен в ближайшей перспективе сократить издержки и повысить эффективность производства.