Президент группы "Дело" Шишкарев возглавил совет директоров "Трансконтейнера"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент группы "Дело" Сергей Шишкарев избран председателем совета директоров "Трансконтейнера". Экс-гендиректор оператора Петр Баскаков стал его заместителем, говорится в сообщении компании.

На первом заседании совета директоров "Трансконтейнера" в новом составе Шишкарев заявил, что планирует сделать оператора "транспортным чемпионом" и "лидером рынка". В качестве второго приоритета он назвал синергию "Трансконтейнера" со стивидорными и экспедиторскими компаниями, входящими в группу "Дело". Схема взаимодействия между активами будет подготовлена в середине 2020 года.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 99,6% акций компании принадлежит группе компаний "Дело", оставшийся пакет торгуется на бирже.

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс". Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "Трансконтейнер".

В ноябре 2019 года компания "Дело" выиграла аукцион по приобретению 50% плюс две акции "Трансконтейнера" у "Российских железных дорог". Сделка была завершена в декабре 2019 года.