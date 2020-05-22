Эксперты ВШЭ заявили о приближении уровня экономической активности регионов к критическому

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Экономическая активность российских регионов в марте 2020 года на фоне пандемии и резкого падения цен на нефть снизилась, приблизившись к критическому уровню. Об этом говорится в аналитическом бюллетене НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

"В марте 2020 года - после двух месяцев резкого роста - сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) снизился до 53,4%, вновь приблизившись к критическому 50-процентному уровню", - говорится в исследовании. Индекс отражает долю регионов, где показатели в среднем по секторам выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В феврале РЭА составлял 67,8%.

В марте ухудшение ситуации по сравнению с прошлым годом наблюдалось в двух из пяти важнейших секторов экономики и в четырех из восьми федеральных округов. По данным ВШЭ, наиболее проблемным оказался сектор платных услуг, где индекс снизился до 13,4%. Это минимум с января 2005 года - за весь период исчисления РЭА. В строительстве индекс составил 31,7%, то есть ситуация в этом секторе ухудшилась в большинстве российских регионов.

"В то же время в промышленности (64,6%) и оптовой торговле (61,0%) по сравнению с прошлым годом конъюнктура в марте заметно улучшилась (хотя и не так сильно, как в январе-феврале), а в розничной торговле наблюдался настоящий бум (96,3%)", - сообщается в бюллетене.

Среди федеральных округов в марте тревожная ситуация сложилась на Урале, Северо-Западе, в Поволжье и Сибири. В остальных макрорегионах, по данным ВШЭ, по сравнению с благополучными первыми месяцами года ситуация ухудшилась, но все же индекс остается выше 50%. При этом в среднем за последние три месяца экономическая активность выросла в большинстве регионов (87%), наиболее успешными оказались Белгородская область, Крым, Краснодарский край и Чечня.

"В целом, можно сказать, что мартовская ситуация выглядела бы более или менее благополучной в ее региональном аспекте, если не сравнивать ее с ситуацией в начале года, когда, возможно, рост российской экономики начал ускоряться. Трудно сказать, как события развивались бы дальше, но пандемия коронавируса и резкое падение цен на нефть перечеркнули возможность реализации позитивного сценария. Не подлежит сомнению, что в ближайшие месяцы экономическая активность в большинстве регионов будет снижаться", - резюмируют авторы исследования.

Спад ВВП

Реальный спад ВВП России составит в текущем году 4,3%, а уже в 2021 году ВВП вырастет на 3%, прогнозируют во ВШЭ.

"Всего за один месяц, прошедший со времени предыдущего опроса, консенсус-прогноз спада ВВП в 2020 году вырос с -2 до -4,3%. Ожидаемый восстановительный рост в 2021 году также увеличился с 2,3 до 3,0%, но не трудно подсчитать, что раньше консенсус-прогноз предполагал, что по итогам 2021 г. ВВП России вновь достигнет уровня 2019 года, тогда как теперь восстановление докризисного уровня переносится на середину 2022 года", - говорится в документе.

Согласно данным подготовленного НИУ ВШЭ консенсус-прогноза, индекс потребительских цен в 2020 году составит 4,7%, в 2021 году - 3,8%. По прогнозу 28 экспертов, ключевая ставка Банка России составит в среднем 4,86% в 2020 году и 4,95% в 2021 году, курс доллара - 74,2 рубля за доллар и 72,2 рубля за доллар в 2020 и 2021 годах соответственно. Стоимость нефти при этом прогнозируется на уровне $34,9 за баррель в 2020 году и $43,7 за баррель в следующем году.

"При этом консенсус-прогнозы роста (ВВП - прим. ТАСС) на более отдаленную перспективу практически не изменились. Это означает, что эксперты продолжают верить в то, что в долгосрочной перспективе Россия вряд ли может рассчитывать на темпы роста выше 2% в год", - отмечается в документе.

Сальдо счета текущих операций

В бюллетене также говорится, что сальдо счета текущих операций по итогам 2020 года может быть положительным и составит 0,2-0,7% ВВП России, а в следующем году показатель вырастет до 0,8-0,9% ВВП.

"Консенсус-прогноз сальдо счета текущих операций предполагает профицит на уровне 0,2-0,7% ВВП в текущем году и 0,8-0,9% ВВП в 2021 году. При этом 4 из 11 участников консенсуса, в том числе Банк России, ожидают дефицит сальдо счета текущих операций. По нашему мнению, по итогам текущего года сальдо счета текущих операций может быть положительным", - отмечается в документе.

Этому будет способствовать начавшийся рост нефтяных цен и стоимости экспорта, а также слабый внутренний спрос и сохранение части карантинных мер на протяжении ближайших месяцев, что негативно скажется на дальнейшей динамике стоимости импорта товаров и услуг. Однако это не исключает дефицита счета текущих операций в отдельные месяцы 2020 года, говорится в бюллетене.

Величина сальдо счета текущих операций отражает разницу между сбережениями и инвестициями в экономике. Сальдо по операциям с товарами и услугами является одной из составляющих ВВП (при его расчете по методу конечного потребления). Величина сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом представляет собой чистое кредитование или чистое заимствование экономики страны в отношении остального мира.

Количество проверок бизнеса

Количество проверок бизнеса различными контрольно-надзорными органами снизилось в течение января - апреля 2020 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 38%, до 267,6 тыс. "По сравнению с периодом январь - апрель 2019 года в аналогичный период 2020 года фиксируется сокращение количества проверок на 38%, с 433158 до 267597 проверок. Если сравнить апрель 2019 года и апрель 2020 года, то сокращение проверок в этом году составило 85%, с 125997 до 19054 проверок", - отмечается в бюллетене.

Согласно документу, из федеральных контролирующих органов больше всего объем проверок сократил Ространснадзор - количество проверок уменьшилось наполовину по итогам четырех месяцев 2020 года и на 86% в апреле. Росприроднадзор сократил проверки на 41% за четыре месяца 2020 года и на 88,5% в апреле.