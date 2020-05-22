Фальков заявил, что вузам необходимо сохранить баланс между живым общением и цифровизацией

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российским вузам после пандемии необходимо сохранить баланс между живым общением во время учебного процесса и его цифровизацией. Такое мнение высказал в пятницу министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в передаче "Диалог" на телеканале "Россия-24".

Он напомнил, что многие вузы в стране уже приступили к реализации проекта "Цифровой университет". "То, что за этим будущее, сейчас мы это, по-моему, отчетливо понимаем. Знаете, нам надо такой вот разумный баланс соблюсти, сохранить университет в его традиционном понимании, чтобы там было живое человеческое общение, в разумных пределах, естественно. Потому что сегодня зачастую преподаватели просто не выходят из аудиторий, безумная нагрузка. А, с другой стороны, все, что можно, рутину, перевести в "цифру" и сделать более удобной - сервисы для студентов, преподавателей-управленцев, взаимоотношения университета со всеми другими средами... Вот это, конечно, задача приоритетнейшая", - сказал Фальков. Он добавил, что в сегодняшних условиях пандемии появилось понимание, над чем в этой сфере надо работать.

При этом Фальков отметил, что сегодня в целом сфера IT в вузах развивается, такие факультеты появляются даже в отраслевых университетах. По его словам, с одной стороны, это вызвано очевидной потребностью рынка труда, но с другой - у многих вузов России есть для этого необходимая база.

"Сфера IT базируется на математике, и это одна из дисциплин, которая обеспечивала по-настоящему конкурентоспособность страны в ХХ веке, а в математике мы всегда были сильны. Поэтому сильные математические школы, хорошие учителя математики, которые были еще в советских школах - все это фундамент, на котором до сих пор вузы строят подготовку IT-специалистов", - уверен министр.

Ранее в Минобрнауки поясняли, что пока для модели цифрового университета отобрано пять вузов - Высшая школа экономики, Сеченовский университет, Уральский федеральный университет, Томский государственный университет и Университет ИТМО. В них при реализации ряда дисциплин основных образовательных программ используются виртуальная и дополненная реальность, симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории, адаптивные обучающие комплексы. А в ближайшее время вузы внедрят и технологии, "поддерживающие и трансформирующие взаимодействие студента и преподавателя", что сделает доступными форматы онлайн-курсов, видеоконференций, вебинаров.

Согласно нацпроекту "Цифровая экономика", в 2024 году тестирование модели "Цифровой университет" будет проводиться уже на 90 площадках, при этом отдельные элементы этой модели должны быть внедрены в 100% государственных организаций высшего образования еще раньше - в 2023 году.