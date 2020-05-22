Дума приняла закон о праве субъектов МСП расторгать договоры аренды без штрафов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении правительственный закон, одна из норм которого дает право пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций. Такое право будет возникать только после отказа арендодателей от снижения платы, при этом обеспечительный платеж арендатору возвращаться не будет.

"В случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения арендатора к арендодателю... арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды", - говорится в документе.

Закон распространяется на малый и средний бизнес тех отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса. Убытки в виде упущенной выгоды при прекращении договора с арендатора не взимаются. Однако обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит. При этом договоренности о снижении размера арендной платы ограничиваются сроком в один год.

Ранее законопроект вызвал споры между арендаторами и арендодателями. Ко второму чтению в него были внесены поправки, которые, по мнению главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, сделали документ сбалансированным. Изначально, согласно тексту документа, принятого в первом чтении, предполагалось, что право на одностороннее расторжение договора без взимания плат получил бы любой арендатор (не только малый и средний бизнес), потерявший более чем 50% ежемесячных доходов с момента введения в регионе в 2020 году режима повышенной готовности или ЧС. При этом обеспечительный платеж подлежал бы возврату.

Продление сроков госаренды

Кроме того, закон предлагает обязать арендодателей государственного и муниципального имущества пролонгировать в 2020 году сроки аренды добросовестным арендодателям (до одного года) на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов. Причем для продления срока аренды не нужно будет проводить торги или оценку рыночной стоимости объекта.

Похожие меры предусмотрены для граждан и организаций, арендующих государственные или муниципальные земельные участки. Согласно документу, срок продления не должен превышать первоначальный срок договора аренды или он составит три года, если договор заключался на срок более трех лет.

Поддержка арендодателей

Госдума в связи с одобрением в третьем чтении закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции" приняла постановление, в котором рекомендует правительству РФ проработать вместе с профильными комитетами нижней палаты парламента еще целый ряд мер поддержки граждан и бизнеса.

В частности, Госдума рекомендует кабмину рассмотреть вопрос об обеспечении доступности в 2020 году мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе для обществ с ограниченной ответственностью, участниками которых являются только общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения), посредством организации досрочного включения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства обществ с ограниченной ответственностью, которые должны быть включены в этот реестр с 10 августа 2020 года, а также рассмотреть возможность изменения установленных критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП.

Также нижняя палата парламента рекомендует рассмотреть дополнительные меры по санаторно-курортному лечению медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19).

Кроме того, депутаты рекомендуют сосредоточиться на таких вопросах, как установление особенностей реализации образовательных программ и проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, а также порядка использования копий документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, выданных в электронной форме, в случае введения в соответствии с законодательством РФ на всей ее территории или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Правительству рекомендовано проработать вопрос о предоставлении дополнительных мер господдержки арендодателям, предоставившим арендаторам отсрочку уплаты арендных платежей или снизившим их по договорам аренды зданий, сооружений, нежилых помещений или их части.

В сфере трудового права Госдума рекомендует кабмину при установлении особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений обеспечить реальный и оперативный учет мнений сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и защиту основных трудовых прав и законных интересов работников.