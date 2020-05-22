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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ТПП предлагает распространить налоговый режим самозанятых на нестационарную торговлю

Это может помочь регионам быстро наладить прежний оборот продукции, считает Сергей Катырин

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин считает, что разрешение применять налог на профессиональный доход, который используют самозанятые, для нестационарной торговли позволит бизнесу восстановиться после ситуации с пандемией коронавируса. Такое мнение он высказал в пятницу ТАСС.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. На данный момент число зарегистрированных в РФ самозанятых превысило 650 тысяч.

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"Среди возможных дополнительных мер поддержки палата предлагает разрешить применять налог на профессиональный доход для разносной (нестационарной - прим. ТАСС) торговли, что помогло бы регионам быстро наладить прежний оборот продукции и стало бы школой для будущих предпринимателей", - сказал он.

По его словам, это позволит обеспечить занятость людям, полностью или частично утратившим источники дохода, создать резерв будущих предпринимателей, получающих соответствующий начальный опыт в естественной среде, а также снизит бюджетные расходы на выплату пособий лицам, оставшимся без работы.

"Сейчас помимо страховых взносов, исчисляемых независимо от полученных доходов такая деятельность влечет за собой необходимость использовать онлайн-кассы и сдавать отчетность. Перечисленные обременения не только поневоле загоняют людей "в тень", но и создают серьезный барьер к тому, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации, смогли попробовать себя в новом деле. Полагаем, что именно сейчас, в период, когда тысячи людей полностью или частично утратили источник получения доходов, самое время поднять вопрос о возможности использовать режим налога на профессиональный доход для разносной торговли", - аргументировал свое предложение Катырин.

Нестационарная торговля осуществляется вне торговых объектов путем непосредственного контакта продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице.

Меры поддержки бизнеса

Правительство РФ ранее приняло ряд мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, также банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Первые выплаты по данной программе уже произведены.

На совещании 11 мая Путин заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%, будут полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Теги
РоссияКатырин, Сергей НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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