В "Сколково" заявили, что стартапы в России нацелены на разработки для бизнеса

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские технологические компании ведут разработки в основном для бизнеса и крупных компаний, поэтому о них мало информации в публичном пространстве, сообщил в пятницу в ходе онлайн-конференции Startup Village LiveStream'20 вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин.

"Есть такой стандартный вопрос - а где "айфон", который "Сколково" изобрело? Есть большое количество разработок, которые, может быть, не становятся достоянием широкой общественности, потому что они не занимаются производством продуктов для конечного потребителя (В2С), но при этом они являются решениями для сегмента бизнеса (В2В). К сожалению или к счастью, у нас в "Сколково" таких компаний много", - сказал Сапрыкин.

По его словам, объяснение такому феномену может быть в традициях, которые идут с советского времени, когда технологии были "серьезными и фундаментальными", когда "в меньшей степени думали о том, чтобы утюг или стиральную машинку сделать, а больше думали о космосе".

"Поэтому большое количество компаний, которые сегодня внедряют какие-то серьезные продукты, - они не публичные с точки зрения того, что не делают продуктов для конечного потребителя. <...> У нас сегодня достаточно компаний, которые работают не только в IT, а, например, в нефтегазовом секторе - это вообще не очень публичная сфера", - добавил вице-президент "Сколково".

Ежегодная международная технологическая конференция Startup Village LiveStream, организованная фондом "Сколково", проходит 21-22 мая. Ожидается, что виртуальная площадка форума соберет 200 мировых экспертов и 1 тыс. инвесторов, почти 400 стартапов принимают участие в виртуальной интерактивной выставке проектов Startup Bazaar. Традиционной частью конференции также станет финал конкурса технологических стартапов, который в этом году предусматривает четыре направления - IT, BioTech, Industrial Tech, Energy Tech. Финалисты будут бороться за призовой фонд в размере 24 млн рублей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конференции.