Госдума вводит штрафы для финансовых СРО за нарушение закона и требований ЦБ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла во втором, основном чтении законопроект о введении штрафов в размере до 200 тыс. рублей в отношении саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка за нарушение законодательства и требований Банка России.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется новой статьей, согласной которой нарушение финансовыми СРО порядка контроля за деятельностью своих членов влечет за собой штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Непредставление или нарушение сроков представления саморегулируемыми организациями сведений об изменении их контактных данных, включая адреса электронной почты и название сайта, в Банк России, а также об изменениях в уставах и иных регламентирующих работу документах, согласно новым нормам, повлечет за собой предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, действующие штрафы за нарушение обязанности по раскрытию информации (за неразмещение необходимых сведений в интернете или их размещение с нарушением требований, предъявляемых к защите информации, в том числе персональных данных) предлагается распространить и на СРО в сфере финансового рынка.

Одновременно законопроектом предусмотрено исключение положений, предусматривающих рассмотрение дел об административных правонарушениях от имени Банка России руководителями территориальных подразделений ЦБ, их заместителями, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков, за исключением банковской деятельности. Также для СРО в сфере финансового рынка вводится 50-процентная скидка при оплате административного штрафа не позднее 20 дней со дня вступления в силу постановления Банка России по делу об административном правонарушении.